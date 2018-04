Deel dit artikel:











Meisjes beroofd op Grote Kerkplein Rotterdam Beroving_Grote_Kerkplein_02_1815 Beroving_Grote_Kerkplein_01_1815

Het Grote Kerkplein in Rotterdam Centrum is een mooie omgeving. Dat vinden twee meisjes ook en daarom zijn ze hier foto's aan het maken. Het belangrijkste beeld dat ze vastleggen is niet de omgeving, maar twee straatrovers. Zij hebben het gemunt op de telefoon van de meisjes. Bekijk de video: