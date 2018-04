Deel dit artikel:











Woningoverval Rotterdam Zuid Woning_overval_Rotterdam_Zuid_02_1815 Woning_overval_Rotterdam_Zuid_03_1815 Woning_overval_Rotterdam_Zuid_05_1815 Woning_overval_Rotterdam_Zuid_06_1815

Twee mannen spreken twee jongens aan in Rotterdam Zuid. Of ze iets te maken hebben met de beroving van de broer van de mannen. Dat hebben ze niet. De jongens denken dan dat de kous daarmee af is, maar integendeel. De twee mannen glippen mee het huis in en mishandelen en beroven de twee tieners. Ze staan op beeld. Bekijk de video: