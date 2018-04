Deel dit artikel:











Man met mondkapje en helm overvalt snackbar Vlaardingen Overval_snackbar_03_1815 Overval_snackbar_01_1815 Overval_snackbar_02_1815 Overval_snackbar_04_1815

Sammy's Snackbar en Grill aan de Händelstraat in de componistenbuurt in Vlaardingen gaat bijna sluiten. Een medewerker is al aan het schoonmaken als er een toch nog iemand binnenkomt. Het is een overvaller. Hij bedreigt de drie aanwezige personeelsleden en schuwt daarbij het geweld niet. Bekijk de video: