Psychische opvang in De Evenaar in de ijskast

De opvang van 35 psychiatrische patiënten in verzorgingshuis De Evenaar in Rotterdam-Oosterflank wordt voorlopig niet uitgevoerd. Dat heeft de gemeenteraad van Rotterdam donderdag besloten. Eerst moet er gezocht worden naar voldoende draagvlak.

Een meerderheid steunde een motie van PvdA-raadslid Barbara Kathmann die daartoe oproept. Het college wil in leegstaande kamers in De Evenaar Rotterdammers onderbrengen met lichte psychische problemen en gezinnen die tijdelijk opvang nodig hebben. Dit plan stuit in de wijk op veel verzet .

Voorafgaand aan de raadsvergadering dienden bewoners een petitie met 1250 handtekeningen tegen de nieuwe invulling van De Evenaar in bij burgemeester Aboutaleb. Bij een eerdere informatiebijeenkomst liepen de gemoederen hoog op.

Daarom zal wethouder De Langen nu eerst een 'gedegen participatieproces' in gang zetten waarin de stem van alle betrokkenen wordt gehoord. Na dit overleg zal hij een nieuw advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

De wethouder benadrukte dat de komst van de 35 patiënten voor financiële inkomsten zorgt, waarmee eigenaar Humanitas het verzorgingshuis open kan houden, ook voor de ouderen die in De Evenaar wonen. "Als dit plan niet doorgaat moet De Evenaar dicht en kunnen we het alleen nog verhuren als anti-kraakpanden."

Ook sprak de raad uit om te onderzoeken hoe de gemeente beter draagvlak kan organiseren voor het plaatsen van psychische patiënten in een wijk.