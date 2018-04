85-jarige hardlopert wil record 800 meter verbreken

Hij is net één dag 85 jaar oud en hij is vastberaden het hardloop-record op de NK 800 meter voor 85-jarigen te verbreken. De Rotterdamse hardlopert Joop Ruter hoopt zondag sneller dan drie minuten en 51 seconden.

"De 800 is een rotafstand", zegt de bijzonder opgewekte Joop Ruter. "Ga je te hard die eerste 400, dan kun je het wel schudden natuurlijk."

In het harnas

Ruter heeft al een indrukwekkende hardloopcarrière achter de rug, en is voorlopig niet van plan de schoenen aan de wilgen te hangen. Hij gaat nu wedstrijden af met het doel staande records te verbreken.

Joops zoons zijn zijn grootste fans: "Hij is een fenomeen. Mijn vader vindt het allemaal normaal, die beseft het niet helemaal", zegt een van hen. Is hij niet soms bang dat zijn vader nog een keer het loodje legt tijdens het hardlopen? "Beter in het harnas dan achter de planten", is het nuchtere antwoord.

Talentje

Joop Ruter rent een paar keer in de week, zo'n 13 kilometer. Toen hij 56 was, liep hij de marathon in 2:24 en de tien kilometer in 33 minuten. "Dan zal ik een talentje wezen hè", grinnikt Joop.

Ondanks zijn indrukwekkende trackrecord is wel een beetje gespannen, maar dat is wel een goed teken, zegt Joop. "Vanavond ga ik nog effe loslopen, rustig an."

Op luide aanmoedigingen zit Joop niet te wachten. "Dat schreeuwen van 'kom op kom op', dat helpt niet bij mij." Het liefst hoort hij gewoon hoe hij zijn rondjes loopt.