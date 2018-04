Taakstraf geëist voor bedreiging agenten

Justitie in Rotterdam heeft een werkstraf geëist van 60 uur tegen een vrouw die de politie zou hebben bedreigd. Zij plaatste foto’s van Rotterdamse agenten op internet en riep op bakstenen naar hen te gooien.

De 51-jarige Dhjana S. uit Ede zegt dat het satire was. Zij deed net alsof zij het spel Poke-a-Cop Go had ontwikkeld, waarbij je virtueel stenen kon gooien. Het was een knipoog naar het spel Pokémon Go. De hoofden van de agenten waren geplakt op Pokémon-karakters.

De verdachte wilde daarmee het politiegeweld aan de kaak stellen bij de arrestatie van anti Zwarte Piet-activisten in Maassluis en Rotterdam. Dat was op 12 november 2016. “Ik was in shock toen ik die beelden zag.”

Dhjana S. zegt dat zij boeddhist is en links activiste en dat zij tegen geweld is. Zij beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. “Ik heb het voor onmogelijk gehouden dat iemand zich bedreigd zou voelen of dat het tot geweld zou aanzetten.”

Haar advocaat wijst erop dat games op internet vaak gewelddadig zijn tegen de politie en dat het niet strafbaar is. “Het geweld blijft beperkt tot het spel.”

Maar volgens justitie is de vrouw een grens overgegaan, omdat zij de foto’s van concrete agenten heeft geplaatst. “Die agenten hebben hier de rest van hun leven last van.”

Deze opmerking werd met hoongelach beantwoord vanaf de publieke tribune. Daar zat een kleine groep medestanders van de verdachte. De rechtbank in Rotterdam had rekening gehouden met een groot aantal demonstranten en daarom was extra politie aanwezig bij de zitting.

Naast de taakstraf heeft justitie een voorwaardelijke celstraf van vier weken geëist. De rechter doet op 3 mei uitspraak.