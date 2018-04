Dutilhprijs voor beste historische boek over Rotterdam deze week uitgereikt

De prijs voor beste boek over de geschiedenis van Rotterdam wordt vrijdag uitgereikt. Eén van de genomineerden is 'Dát is Pietje Bell, het geheime leven van Chris van Abkoude' van Jan Maliepaard en Jan Oudenaarden.

De in Rotterdam geboren Chris van Abkoude is de schrijver van Pietje Bell en Kruimeltje. De schrijvers van de biografie hebben jaren onderzoek gedaan naar Van Abkoude. Ook uit het Stadsarchief Rotterdam zijn veel gegevens gekomen.

René Spork van het Stadsarchief: "Van Abkoude is vooral bekend geworden als schrijver, maar hij was eigenlijk vooral actief als voordrachtskunstenaar. Hij ging met een poppenkast en liedjes de boer op om kinderen te vermaken."

Amerika



In 1916 vertrekt Chris van Abkoude naar Amerika met actrice Betty Poulos. Met haar krijgt hij twee kinderen. Zijn in Rotterdam achtergebleven gezin komt uiteindelijk ook naar Amerika. De kinderen van de actrice worden in het gezin Van Abkoude opgenomen. Poulos doet afstand van de kinderen omwille van haar zangcarrière. De twee kinderen hebben hun moeder nooit meer gezien.

"Dat is ook de thematiek van het boek Kruimeltje: kinderen die door hun moeder in de steek worden gelaten", aldus Spork. In de biografie komt het Rotterdam van begin twintigste eeuw uiteraard ook aan de orde.

Kinderleed



"Maar wat vooral interessant is aan Chris van Abkoude, dat hij - net als de journalist M.J. Brusse en het socialistische raadslid Hendrik Spiekman in die tijd - oog heeft voor het kinderleed in Rotterdam. De armoede is echt zichtbaar in de oude Zandstraatbuurt, de kinderen daar hadden het zwaar."

Van Abkoude schrijft Kruimeltje en Pietje Bell, Brusse schrijft Boefje. De auteurs hebben mededogen met die kinderen, ze willen het niet als tuig neerzetten maar als straatschoffies met een hart van goud.

Mr. J. Dutilhprijs



Het boek 'Dát is Pietje Bell, het geheime leven van Chris van Abkoude' is één van de genomineerden voor de Mr. J. Dutilhprijs, een prijs die tweejaarlijks door het Historisch Genootschap Roterodamum wordt uitgereikt aan een schrijver van een historisch boek over Rotterdam.

De andere genomineerde zijn Peter Brusse met 'Onder de mensen', Gerard Groeneveld met 'Frontstad Rotterdam', Lodewijk Petram met 'De vergeten bankencrisis' en Siebe Thissen met 'Beelden: Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940'.

De prijs wordt vrijdag 19 april uitgereikt door burgemeester Aboutaleb. Eerdere winnaars zijn onder andere Hans Zirkzee met het boek 'Jazz in Rotterdam (2016) en Jan Brokken voor 'De Vergelding' (2014).