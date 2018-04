Ergenis over gezonken woonark in Vlaardingse Vaart

Het kan geen Vlaardinger zijn ontgaan: in de Vaart bij de brug van de Westlandseweg ligt een verwaarloosde en gezonken woonark. Fred Trooster en zijn vrouw wonen ernaast en spreken van een gevaarlijke situatie. "De gasleiding en de electriciteitskabel zitten er nog aan vast, die kabel staat zo strak dat ik er viool op kan spelen."

Fred Trooster woont al decennia op een keurig nette woonark naast het wrak. Prachtig tuintje, bloemetjes, vogeltjes, een hondje, maar naast hem is het een andere wereld. "Dat ding ligt hier al meer dan 50 jaar maar is nooit onderhouden. Dan gaat het een keer mis", vertelt hij zittend voor zijn ark.

Drugs

"Een jaar geleden zonk-ie ineens, er bleek een lek in te zitten. De bewoner maalde er niet om was al lange tijd vertrokken en bij z'n moeder ingetrokken. Wij waren blij want we hadden al jaren overlast van die meneer. Drugs, duistere figuren, geweld, bedreiging, herrie, kortom blij dat hij weg was maar nu zitten we met dit", wijst hij op het verrotte wrak naast zijn drijvende woning.

Vorig jaar bleek de boot nog verzekerd te zijn en hebben instanties er luchtkussens onder geschoven. Het gat is met beton gedicht en zo weer horizontaal gekregen", vertelt Fred Trooster. "Een paar weken geleden met die strenge vorst is die reparatie kapot gevroren en zonk hij opnieuw in de drek."

Wrak is waardeloos

Om van de overlast van ongedierte af te zijn en om het risico op leidingbreuk weg te nemen heeft Trooster de gemeente gebeld, het waterschap, de brandweer, de politie maar niemand wilde actie ondernemen. "Die eigenaar heeft 'm te koop gezet en vraagt er nog altijd 70 000 euro voor", zegt Trooster, "Die prijs zal vooral voor de ligplaats zijn want het wrak is waardeloos. Er waren mogelijke kopers maar die haakten af toen ze verplicht de tuin erbij moesten kopen, en dat werd te duur."

"Er komt geen olie uit en hij ligt niet in de vaargeul, zegt het waterschap dan maar wat heb ik daar aan. Het is toch geen gezicht zo", zegt Fred Trooster. "We blijven zoeken naar een oplossing want dit kan niet langer, misschien moet ik 'm zelf met mijn sloepje naar de vaargeul slepen, kijken wat er dan gebeurt", lacht Trooster. "Maar de vlag gaat uit als die troep weg is, maar niet de Vlaardingse vlag hoor, dat heb ik de gemeente al gemeld!"