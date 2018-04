Zondag naar Feyenoord kijken op drie locaties in de stad

Feyenoordfans kunnen zondag op drie plekken in de stad de voetbalfinale tegen AZ bekijken. Burgemeester Ahmed Aboutaleb hoop op een goede sfeer in de stad.

"Wij vinden het echt een feest. We hopen dat er een goede sfeer zal zijn in het stadion en daarbuiten", zegt de burgemeester tegen RTV Rijnmond.

"We hebben drie locaties in de stad waar op grote schaal in groepsverband naar voetbal kan worden gekeken. Op het marktterrein, op het Stadhuisplein en in het Museumpark", zegt Aboutaleb. "Ik hoop dat iedereen in een goeie mood zal zijn."

Er komen, zoals altijd bij evenementen, hekken om de locaties heen. Dan kan het aantal mensen worden geteld en kunnen geen problemen ontstaan met te veel mensen op één plek.

Aboutaleb waarschuwt wel iedereen die in de stad van een biertje wil genieten tijdens de wedstrijd: "Je mag niet overal drinken, uitsluitend op die terreinen en bij horeca."

Als Feyenoord kampioen wordt, wordt de club maandag om 14:00 uur in de Kuip gehuldigd. Vanwege de werkzaamheden aan de Coolsingel kan het niet bij het stadhuis.