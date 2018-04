'Situatie te explosief voor terugkeer overlastgever Vlaardingse Timorstraat'

Een oplossing voor de langdurige onrust in de Vlaardingse Timorstraat lijkt nabij. Donderdag spraken alle betrokken instanties met elkaar om te kijken hoe de overlast van een verslaafde en verwarde buurman kan stoppen. De situatie duurt al meer dan acht jaar en escaleerde vorige week voor de zoveelste keer.

Donderdag zat de Vlaardingse burgemeester Jetten aan tafel met mensen van de ggz, verslavingszorg, politie, de veiligheidsambtenaar van Vlaardingen en Waterweg Wonen, de woningbouwvereniging die eigenaar is van de panden in de Timorstraat. De conclusie was dat er na zoveel jaren ellende een definitieve oplossing komt.

Excuses van Waterweg Wonen

"De situatie in de gehele Timorstraat is momenteel té explosief voor een terugkeer van de verwarde bewoner", zegt Erwin die naast het deels vernielde en leeggehaalde huis woont. "Dat is iemand van Waterweg Wonen vanmiddag persoonlijk komen vertellen. Hij zat bij het overleg donderdag en bood ons ook excuses aan voor de slechte communicatie naar de bewoners toe de afgelopen periode."

De verwarde man van 46 heeft in al die jaren van overlast voor zijn omwonenden hulpdiensten al zo'n 300 keer laten uitrukken. Op zondag 8 april stichtte hij ook nog brand en werd daarvoor opgepakt. "Hij is gelukkig nog steeds niet terug, maar de instanties gaan hem bezoeken op de plek waar hij nu zit", vertelt buurman Erwin.

Strenge voorwaarden

Het scenario is nu dat de lastpak 'dringend en dwingend' wordt gevraagd zijn huurcontract te laten ontbinden. Onder strenge voorwaarden kan hij dan een andere woning krijgen van Waterweg Wonen.

"Hij wordt onder meer verplicht zich onder behandeling te stellen, zijn medicatie in te nemen en zich aan regelmatige controle te onderwerpen van hulpinstanties", aldus Erwin. "De ggz erkende dat de psychische situatie van de man niet goed in kaart is gebracht en dat de problemen zwaarder zijn."

Als de dreigende overlastgever niet akkoord gaat met het plan of zich niet aan de voorwaarden houdt, spant Waterweg Wonen een kort geding aan om hem onder dwang te laten uitzetten. "Waterweg Wonen is na alles ook tegen terugplaatsing hier", vertelt Erwin, die weer licht aan het einde van de tunnel ziet.

Meldpunt Burenterreur

Ondertussen heeft de Vlaardingse lokale partij ONS Vlaardingen een Meldpunt Burenterreur ingesteld met als motto: 'Wij willen geen woonoverlast maar woongenot'. Vlaardingers die last hebben van ernstige overlast door buurtgenoten kunnen dat op internet aangeven.

Verder komt er een open brief over de uit de hand gelopen en slepende situatie in de Timorstraat. "We gaan Waterweg Wonen op hun verantwoordelijkheid wijzen", zegt Ron Boers van ONS Vlaardingen, "het probleem speelt op veel meer plekken in de stad en moet maar eens structureel worden aangepakt."