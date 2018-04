Deel dit artikel:











Rijnmond Nu helpt je in de meivakantie Het festivalseizoen is weer begonnen!

Het zomerseizoen komt er aan, voor zover die niet begon zowat in april. Wat is er allemaal te doen, te zien, uit te spatten? Hoor het in het derde uur van Rijnmond Nu, tussen 18.00 en 19.00 uur.

Geschreven door Ruud de Boer

Te gast zijn Jorinde van der Velde van het Maaspodium Rotterdam, theatermaker Pim van Alten en Mirna Bogert van de VVV Goeree Overflakkee vertelt je wat er op het eiland allemaal is te beleven! Zelf een tip? Mail 'm naar Nu@Rijnmond.nl. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.