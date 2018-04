Advocaat Syriëganger eist andere rechters

De advocaat die één van de vier Syriëgangers bijstaat eist andere rechters. Bart Nooitgedagt, advocaat van Mohammed R., diende donderdagmiddag een wrakingsverzoek in tijdens een pro-formazitting.

Nooitgedagt vindt dat de rechtbank geen bewijs heeft om Mohammed R. in voorlopige hechtenis te houden. "Er is werkelijk geen spoor van bewijs dat R. daadwerkelijk in Syrië is geweest, laat staan dat hij deel heeft genomen aan een terroristische organisatie", zei Nooitgedagt.

R. zit al vijftien maanden vast op een speciale afdeling voor terroristen, maar volgens zijn advocaat is er niets dat bewijst dat hij aanhanger van IS is.

Nooitgedagt liet donderdag een document van de gemeente Rotterdam zien, waaruit zou blijken dat R. in 2016 in Rotterdam is geweest.

Op een eerdere hoorzitting ontkende Mohammed R. dat hij ooit in Syrië is geweest. Hij zei daar dat hij werd mishandeld door bewakers en is een aantal maal in hongerstaking geweest.

Volgens het Openbaar Ministerie, de aanklager, was Mohammed R. wél in Syrië. Dat zou blijken uit belgegevens en DNA op een jack in een koffer uit Turkije, waar ook kruitsporen op zaten.

Op die eerdere zitting vroeg advocaat Nooitgedagt om vrijlating van de verdachte. "Dit dossier hangt van speculaties aan elkaar", zei hij toen. Dat weigerde de rechter. Aan het einde van de zitting van donderdag, diende hij een wrakingsverzoek in. De wrakingskamer beoordeelt op een later tijdstip dat verzoek.