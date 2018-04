Deel dit artikel:











Geen opvallende overlast door afsluiten Coolsingel Nieuwste impressie Coolsingel na de verbouwing Foto: West8/Gemeente Rotterdam

Sinds de Coolsingel dicht is voor een grote verbouwing, is het wel drukker op de omleidingsroutes, maar zijn er nog geen extra files. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zijn er geen geen bijzondere files of opstoppingen ontstaan door toedoen van de Coolsingel.

"De afsluiting van de Coolsingel heeft de eerste week geen opvallende extra overlast gegeven, het verkeersbeeld in en om de stad was relatief rustig" Omleidingsroutes

Er is geen grote toename van verkeer geconstateerd op de omliggende wegen. De 's-Gravendijkwal was als omleidingsroute iets drukker dan normaal. "De omleidingsroutes functioneren naar behoren. We zien dat mensen gebruik maken van de routes", zegt de gemeente Rotterdam. De gemeente monitort de situatie dag en nacht om te kunnen bijsturen wanneer nodig. Andere gevolgen

Eerder deze week schreven we al Eerder deze week schreven we al wat je moet weten over de verbouwing van de Coolsingel. De Coolsingel is sinds 9 april voor drie jaar afgesloten. Het is de komende jaren niet mogelijk op het stadhuis te trouwen en ook andere evenementen, zoals de herdenking, krijgen in deze periode een andere locatie .