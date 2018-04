Zwoele lenteavond in Rotterdamse parken

Best veel mensen in het Vroesenpark

Het is druk in het Vroesenpark

De Rotterdamse parken zijn donderdagavond drukbezocht. Door het warme weer kiezen veel bezoekers voor het park om te barbecuen en samen te zijn met vrienden en familie.

Ook het Vroesenpark lag vol met bezoekers. Gisteravond werden daar bergen afval achtergelaten . De paden en het gras lagen bezaaid met lege pizzadozen, bierblikken en plastic borden.

Dat gaat vanavond niet gebeuren, verzekerden bezoekers donderdagavond bij een rondgang van een RTV Rijnmond-verslaggever in het Vroesenpark. Iedereen beloofde plechtig zijn eigen afval netjes op te ruimen. De reinigingsdienst van de gemeente Rotterdam is vrijdagochtend de eerste die ziet of dat gelukt is.