Ook SER adviseert 600 miljoen euro voor een kolenfonds

Er moet een kolenfonds komen om de klappen van banenverlies op te vangen als de Rotterdamse kolencentrales gaan sluiten. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) donderdag in een advies aan de Tweede Kamer. Daarin schrijven ze hoe de regering het beste kan inspelen op de energietransitie, zoals de sluiting van kolencentrales in de Rotterdamse haven.

Een van de onderwerpen is het banenverlies door een vervroegde sluiting. Duizenden mensen komen daardoor zonder werk te zitten. De SER stelt een zogenaamd kolenfonds voor om die klap op te vangen. Daarin moet zo'n 600 tot 800 miljoen euro komen. Dat geld kan worden gebruikt voor omscholing en het creëren van nieuwe banen.

De energietransitie betekent het overgaan van fossiele brandstoffen zoals kolen, op duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De SER heeft uitgebreid onderzocht welke gevolgen deze overgang heeft voor werkgelegenheid op korte en lange termijn, in verschillende sectoren.

Veel nieuwe kansen

In het rapport ziet de SER ook veel nieuwe kansen. De overstap op duurzame energie levert werk op. Er zullen veel mensen nodig zijn om bijvoorbeeld nieuwe energie-installaties te bouwen en te onderhouden, huizen aan te passen of te isoleren. Daarom moet er op tijd worden begonnen met dit kolenfonds.

De meeste nieuwe Nederlandse banen ontstaan volgens de SER in de bouw van funderingen van windmolens in grote parken op zee. Ook voor het installeren van bijvoorbeeld zonneboilers gaat de vraag naar specialisten groeien. Door automatisering en innovatie binnen de ICT kunnen minder gespecialiseerde mensen meer werk vinden in het plaatsen van plug-and-playcomponenten in huizen.

Klappen opvangen

FNV Havens pleit al twee jaar voor een fonds voor de compensatie van het verdwijnen van de werkgelegenheid in alle kolencentrales en in de kolenketen. De vakbond doet een dringende oproep aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. "Zo’n fonds helpt de klappen van de energietransitie op te vangen", zegt Cees Bos, bestuurder van FNV Havens.

Bos: "De SER heeft zijn huiswerk goed gedaan en panklare oplossingen gepresenteerd voor de diverse gevolgen van de energietransitie. Het is nu aan Wiebes en de Tweede Kamer om deze adviezen over te nemen. Want de duizenden gezinnen van de werkers uit de kolenketen hebben er nu nog niks aan. Het is nog papier, geen werkelijkheid."