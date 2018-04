Marathonlopers beginnen aan klus als informateur in Rotterdam

Eén ding hebben de Rotterdamse informateurs Pieter Duisenberg en Paul Rosenmöller gemeen. Ze liepen allebei de marathon van Rotterdam. Donderdag begonnen ze aan hun klus als informateur.

"Doel is het maken van een raamwerk gebaseerd op inhoud", zegt Rosenmöller. "Die inhoud moet komen van de politieke partijen." Het is de bedoeling dat de verkenners van VVD en GroenLinks-huize allereerst met hun eigen partijen gaan schrijven aan deze basis voor een nieuw college. Daar kunnen andere partijen bij aansluiten.

Anders dan bij voorgaande formaties worden nu niet eerst partijen bij elkaar gezet en dan pas over plannen gesproken. Dit keer begint de formatie met het maken van plannen. "De afgelopen vier weken is er weinig gesproken over inhoud, maar vooral over combinaties. Wij gaan nu vanuit die inhoud zoeken naar een stabiel stadsbestuur", zegt Rosenmöller.

Ook Duisenberg ziet iets in deze aanpak. "De partijen kunnen elkaar op inhoud wel vinden, dat kan de sleutel zijn om te verbinden." De informateurs hebben geen termijn voor hun klus afgesproken.

Fortuyn

Rosenmöller bevestigde dat hij woensdag met Joost Eerdmans heeft gebeld over Pim Fortuyn. In 2002 noemde Rosenmöller de plannen van Fortuyn 'extreemrechts', toen hij als GroenLinks-leider een van de tegenstanders was van Fortuyn.

Eerdmans wilde weten of de informateur Leefbaar Rotterdam ook extreemrechts noemt. Toen hij beloofde onbevooroordeeld naar alle partijen te kijken, was voor Eerdmans de kous af. Beide informateurs werden unaniem gekozen.