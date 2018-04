HC Rotterdam zo goed als zeker kansloos voor play-offs

Hockeyclub Rotterdam lijkt de play-offs om het landskampioenschap te kunnen vergeten. De Rotterdamse heren speelden in de hoofdklasse donderdagavond op bezoek bij Den Bosch met 3-3 gelijk, waardoor de vierde en laatste ticket voor de play-offs alleen theoretisch nog haalbaar is.

De thuisploeg kwam in het eerste kwart op een 1-0 voorsprong. In de 37e minuut verdubbelde Den Bosch de score (2-0). Maar Jeroen Hertzberger maakte vier minuten later alweer de aansluitingstreffer. Na deze 2-1 benutte diezelfde Hertzberger twee strafcorners, waardoor de stand 3-2 in het voordeel van HC Rotterdam was. Den Bosch scoorde in de 68e minuut echter nog een strafcorner (3-3).

De ploeg van coach Albert Kees Manenschijn is na twintig duels vijfde met 36 punten. Oranje Rood staat vierde en heeft met nog twee wedstrijden te gaan zes punten meer dan de Rotterdammers. De nummer vier van de hoofdklasse gaat naar de play-offs om de landstitel.