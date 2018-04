Deel dit artikel:











Van Barneveld verslaat Van Gerwen in kolkend Ahoy Rotterdam Ahoy was volgepakt met veel oranjefans

Raymond van Barneveld heeft donderdagavond in Rotterdam Ahoy met 7-5 landgenoot Michael van Gerwen geklopt in de Premier League Darts. De Haagse darter pakte hiermee zijn tweede zege in twee dagen. Ahoy kleurde net als een dag eerder helemaal oranje.

Van Barneveld liet zijn Brabantse tegenstander bij een 6-3 nog terug in de wedstrijd komen, maar uiteindelijk kon de Hagenees een gelijkspel voorkomen. Van Gerwen, koploper van de Premier League, liep tegen zijn tweede nederlaag op rij in Rotterdam aan. Peter Wright uit Schotland was woensdag met 7-5 te sterk. Van Barneveld zegevierde op de eerste avond in Ahoy met 7-3 over de Australiër Simon Whitlock. Overige uitslagen Premier League Darts: Michael Smith - Simon Whitlock 7-1

Daryl Gurney - Gary Anderson 3-7

Rob Cross - Peter Wright 6-6

Daryl Gurney - Simon Whitlock 7-1 Kijk hierboven naar de reacties van Van Gerwen en Van Barneveld over hun wedstrijd van vanavond.