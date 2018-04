Vriendenteam van Rotterdamse Celeste voor run for Kika blijft maar groeien

Ze zijn al met 80 lopers en hebben al bijna 9000 euro opgehaald voor de strijd tegen Kinderkanker. Team Celeste. Het is waarschijnlijk het grootste team dat dit jaar meedoet met de Run for Kika, de jaarlijkse sponsorloop in het Zuiderpark in Rotterdam.

De 17-jarige Celeste Schoute kreeg vorig jaar vlak voor de vorige editie van Run for Kika te horen dat ze acute leukemie had. Dat was op de dag dat ze ook slaagde voor haar VMBO. Het feest was in 1 klap voorbij.

Sinds die tijd heeft Celeste veel ups en downs gekend. Binnen 1 week wisten haar vrienden en familie een team te formeren dat meedeed aan de sponsorloop . Ze haalden zo'n 3000 euro op. Hartverwarmend was dat voor Celeste. Maar de strijd tegen de ziekte viel haar zwaar.

Maandag gaat ze het ziekenhuis in voor drie zware chemo's als voorbereiding op een beenmergtransplantatie. "De laatste loodjes zijn het zwaarst", zegt Celeste. "Maar je kan wel zeggen dat alle loodjes heel zwaar waren."

Dat al zoveel mensen meelopen in haar team vindt ze prachtig. "Je voelt dan de liefde van je vrienden en familie. Ook van mensen die je helemaal niet kent, die gewoon ontroerd zijn door mijn verhaal. Dat ze gewoon met je meeleven is prachtig", aldus Celeste.

Vriendin Giulia verzamelde de lopers voor het team dat meeloopt in de Run for Kika. "Ik liep al vaker mee met Kika, omdat ik vind dat er iets gedaan moet worden aan die ziekte", zegt Giulia. "En toen ik te horen kreeg dat Celeste de ziekte had, greep me dat natuurlijk heel erg aan."

"Het werd vorig jaar bekend een week voor de loop. Toen dacht ik: dan loop ik voor Celeste", zegt Giulia. Tot haar verbazing wist ze in die korte tijd met 10 lopers veel geld binnen te halen. Daarom pakken ze de zaken dit jaar nog groter aan.

Op de speciale pagina van Team-Celeste stromen de sponsorbijdragen binnen. Het team bestaat officieel uit 80 lopers, maar er zijn al meer aanmeldingen, waardoor het er waarschijnlijk minstens 120 worden.

Celeste hoopt dat het geld onder andere wordt gebruikt voor onderzoek naar slimme chemo's, zodat kinderen minder last hebben van bijwerkingen. "Dat zou het leven van een kind echt veel beter maken", zegt Celeste Schoute.