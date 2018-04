Brand in buitensportcentrum Bergschenhoek

De brand is uitgebroken in een loods van buitensportcentrum Outdoor Valley

Bij een buitensportcentrum in Bergschenhoek woedt vrijdagochtend een brand. De brand brak uit in een loods van Outdoor Valley aan de Hoeksekade.

In de loods ligt buitensportmaterieel opgeslagen. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de keuken in het pand, meldt de brandweer.

Er zijn geen gewonden. Tijdens het uitbreken van de brand was er voor zover bekend niemand aanwezig in de loods.

De brandweer zet in op het behouden van omliggende panden en laat de loods gecontroleerd uitbranden.