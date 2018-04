Loods buitensportcentrum Bergschenhoek verwoest door brand

De brand is uitgebroken bij een buitensportcentrum Outdoor Valley

Bij een buitensportcentrum in Bergschenhoek heeft vrijdagochtend een brand gewoed. De brand brak rond 06:30 uur uit in een loods van Outdoor Valley aan de Hoeksekade.

De loods wordt deels gebruikt als kantoorruimte en deels als opslagplaats voor buitensportmaterieel. Er zijn geen gewonden. Tijdens het uitbreken van de brand was er voor zover bekend niemand aanwezig in de loods.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was. De brandweer zette in op het behouden van omliggende panden en heeft de loods gecontroleerd laten uitbranden.

Rond 09:00 uur was de brand onder controle. De brandweer zal nog wel een groot deel van de ochtend bezig zijn met nablussen.