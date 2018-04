Deel dit artikel:











Gio, Van den Brom en Krabbendam in FC Rijnmond Krabbendam en Den Ouden in een eerdere editie van FC Rijnmond

Martijn Krabbendam is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De voetbaltalkshow staat grotendeels in het teken van de bekerfinale tegen AZ en dus zie je ook de trainers van AZ en Feyenoord voorbij komen in onze voetbaltalkshow.

Giovanni van Bronckhorst, John van den Brom en de aanvoerders van AZ en Feyenoord geven vrijdagmiddag in Zeist een gezamenlijke persconferentie over die bekerfinale. De belangrijkste uitspraken daar zie je in onze talkshow. Ook vaste tafelgast Geert den Ouden zit aan de desk bij presentator Bart Nolles. Hij neemt het voor één keer over van de vrijdag-presentator Etienne Verhoeff, omdat die de extra show op zondag voor zijn rekening neemt, terwijl Bart de radio-uitzending presenteert.