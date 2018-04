Deel dit artikel:











Vesuviaanshete pizza's in Hall of Flameresto Cosa Nostra

Moe van alle Markthalperikelen verkast Rotterdamse ras-Italiaan Danillo Emanuele met zijn lieftallige steun en toeverlaat Imèn een deurtje verderop naar de voormalige gym-sauna aam het Hang om daar 'The Home of the hottest Pizza's' te openen.

In de oude sauna-gym serveert Emanuele Vesuviaanshete pizza's en pasta's uit die afgemaakt worden met dito Westlandse pepers en door kunstenaar Arno Coenen ontwikkelde Amerikaanse hotsauces. Om een lange neus te trekken naar het zich overvragende en te strenge Markthalmanagement maakte de wereldberoemde Horn of Plenty-ontwerper een kleurrijk ordinant reproductie-concept voor de Danillo en Imèn's Hall of Flameshame. De speciale oven is nog onder constructie, maar voor de Feyenoord-AZ-bekerfinale van aanstaande zondag zijn Italiaanse Birreccio speciaal-biertjes op de duurzame tap en tiptoppe streekhapa's in de vitrines op de schaal gezet, strijk en plet. Op de genakende recordbreek- en prestatiezaken vooruitlopend, hangt vlogger Jack F Kerklaan alvast z'n bijtspijkers er vol in.....