Marco Pastors: leraren op Zuid moeten meer verdienen dan elders

Leraren die werken in Rotterdam-Zuid moeten meer gaan verdienen dan hun collega's in andere delen van de stad. Dat zegt Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ).

Volgens Pastors is het lastig om goede leraren lang aan scholen in Rotterdam-Zuid te binden. "We verslijten ze. Als ze beter betaald krijgen, voelen de leraren zich iets minder gekke Henkie."

Vorige maand kreeg het programma in Zuid 130 miljoen euro van het Rijk. "Ik wil dat een deel van het geld naar een beter salaris voor leraren gaat", stelde Pastors tijdens een gesprek in het tv-programma Rijnmond is Gers. Het programma is zaterdag te zien op TV Rijnmond.

"Nu is het salaris van leraren landelijk geregeld. Maar je kan je echt afvragen waarom dat zo is. Op onze scholen moet je extra hard werken om hetzelfde uit de kinderen te halen. In de rest van de wereld is het dan normaal dat je extra betaald krijgt", zegt Pastors.

"In Rotterdam-Zuid zijn ouders minder bezig met de opvoeding van hun kinderen dan in andere delen van het land", vervolgt Pastors. "Als een leerling kampt met ADHD, dan moet de school die problemen signaleren. Onderwijzers in Zuid hebben ook die taak op zich genomen."

