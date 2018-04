Deel dit artikel:











Huizenprijzen in Rotterdam stijgen het hardst

Huizen in Rotterdam zijn van alle grote steden in Nederland het meest in prijs gestegen. Het afgelopen kwartaal gingen de huizenprijzen in de stad met vijftien procent omhoog.

In Amsterdam stegen de prijzen met twaalf procent. Landelijk was de gemiddelde stijging negen procent. Appartementen stegen het hardst in prijs, gevolgd door rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. Door de hogere prijzen werden er wel drie procent minder huizen verkocht in Rotterdam. Landelijk ligt deze daling op zeven procent. De daling geldt voor alle woningtypen. De laatste keer dat dat gebeurde was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2013. Destijds liepen echter ook de prijzen terug.