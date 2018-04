Deel dit artikel:











Kap van station Blaak blinkt weer Foto: ProRail Zo zag het dak er uit in januari.

De kap van station Blaak in Rotterdam blinkt weer. De ufo-vormige overkapping is de afgelopen maanden gerenoveerd en schoongemaakt. Ook is het metalen frame opnieuw geschilderd.

Vanwege de werkzaamheden zijn in het station hoge steigers geplaatst. Die worden de komende weken weggehaald. Maar met het afmaken van de kap is het werk bij Blaak nog niet klaar: ProRail pakt nu de bewegwijzering in het station aan. Het is de bedoeling dat reizigers vanaf de treinperrons de metrotijden kunnen zien en andersom. Om dat voor elkaar te krijgen werkt ProRail samen met RET en de gemeente. De werkzaamheden moeten komende zomer klaar zijn.