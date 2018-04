Scholen in de regio in de ban van Koningsspelen

Veel scholen in de regio zijn er na weken voorbereiding helemaal klaar voor. Vrijdag worden op verschillende basisscholen Koningsspelen gehouden. Kinderen ontbijten gezond met elkaar, gaan sporten en zingen het eerste couplet van het Wilhelmus.

"We gaan vandaag de Koningsspelen houden bij ons op school", zegt juf Joyce van basisschool De Acker in Bergschenhoek. "De afgelopen twee jaar deden we dat met oud-Hollandse spelletjes. Dit jaar doen we vossenjacht in de wijk. Groep acht is verkleed, en de jongere groepen gaan op zoek."

De Koningsspelen zijn sinds 2013 een jaarlijks terugkerend evenement, vaak op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. Sommige scholen kiezen ervoor om dit op een andere dag te doen.

Niet alleen in Nederland zelf worden de spelen georganiseerd. Ook basisschoolleerlingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk doen mee.