Blauwalg in de Krabbeplas en Bernisse

Het zwemseizoen moet officieel nog beginnen, maar in het water van de Krabbeplas-Oost in Vlaardingen en de Bernisse bij Zuidland en Abbenbroek is nu al blauwalg gevonden. Dat betekent dat er zwemmen daar verboden is.

Zwemmen in water met blauwalgen is een risico voor de gezondheid. Blauwalgen kunnen huidirritatie, hoofdpijn, oorpijn, keelpijn, misselijkheid, diarree, koorts en zere ogen veroorzaken.

Vervroegde controle

Normaal gesproken wordt er pas gecontroleerd vanaf 1 mei. Maar door het goede weer gingen controleurs van het Hoogheemraadschap van Delfland eerder op pad.

Hun bevindingen waren grotendeels positief: alleen in de Krabbeplas-Oost en de Bernisse werd blauwalg aangetroffen. In ander zwemwater was dat niet zo. Ook de Krabbeplas-Zuidzijde bevatte geen blauwalg.

Het is niet voor het eerst dat er in de Krabbeplas blauwalg wordt aangetroffen. "De Krabbeplas is erg gevoelig voor blauwalg", laat het hoogheemraadschap weten. "Om de blauwalg daar te bestrijden, ligt er al enkele jaren een SolarBee in het zwemwater. Dit apparaat zorgt voor beweging van het water, daar houden blauwalgen niet van. Afgelopen drie jaar hebben we daarnaast ook waterstofperoxide aan het water toegevoegd. Bovendien is Delfland bezig met proeven om het water dat uit de waterzuivering komt, verder te zuiveren."