Ronald McDonald Huis in Rotterdam 'nodig toe aan opknapbeurt'

Het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam is aan vernieuwing toe. Het huis bij het Sophia Kinderziekenhuis bestaat al tien jaar en moet nodig opgeknapt worden, legt Natasja Jongenotter van het Ronald McDonald Huis uit op Radio Rijnmond.

"Een nieuwe keuken, nieuwe bedden... de vernieuwing gaat buiten de begroting om. We hebben wel gespaard, maar hebben daar echt extra geld voor nodig."

Het huis, waar familie van kinderen die voor een langere tijd in het ziekenhuis liggen kunnen verblijven, is grotendeels afhankelijk van giften en sponsoren. Fastfoodketen McDonald's betaalt zo'n twintig procent van de kosten, maar dan blijft er nog tachtig procent over die moet worden gedekt.

Nachtzoen

Het huis heeft nu de campagne 'Geef een Nachtzoen' een nieuw leven ingeblazen om de opknapbeurt van het huis mogelijk te maken, maar ook om kinderen letterlijk deze nachtzoen te kunnen geven.

"Ze zijn voor ieder kind belangrijk, en zeker voor een ziek kind dat wekenlang in een ziekenhuis ligt en wil dat papa, mama en hun broertje of zusje in de buurt zijn", legt het Ronald McDonald Huis in een verklaring uit. "Voor hen is een nachtzoen van onschatbare waarde."

Peter Snijder uit Katwijk kan dat beamen. Hij verblijft al vijf maanden in het Ronald McDonaldhuis. "Als er iets met je kind is, wil je er snel bij kunnen zijn. Katwijk is 52 kilometer verderop, dat is niet te doen".

Na al die maanden spreekt hij ook uit ervaring wat betreft de verouderde bedden in het huis. "Het ligt nog prima, maar kan altijd vernieuwd worden."