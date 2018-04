Nationale Bijentelling in Chris Natuurlijk van 21 april

Elke bij telt, bijzonder landgoed te koop, op natuurexpeditie in de buurt van het Haringvliet en de mooiste boeken over de geschiedenis van Rotterdam in Chris Natuurlijk.

Bijen tellen in de tuin

Elke bij telt en Chris Natuurlijk telt wilde bijen in de eigen tuin in Rotterdam-Zuid. Op 21 en 22 april is de Nationale Bijentelling . Het is een actie van #NederlandZoemt om wilde bijen te tellen in tuinen en om aandacht te vragen voor de wilde bij, waar het niet zo goed mee gaat.

Landgoed te koop

Landgoed Hoogstad bij Vlaardingen gaat half mei in de verkoop. Het landgoed is eigendom van de gemeente Vlaardingen en was ooit in het bezit van huisarts Cornelis Moerman die een alternatieve, maar omstreden therapie tegen kanker had bedacht. Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding over het landgoed. Het terrein is een gemeentelijk archeologisch monument en het landgoed met boomgaard hebben een beschermde status. Aan de huisartsenpraktijk van dokter Moerman is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niets meer veranderd, daar ziet het er nog precies hetzelfde uit als in 1930.

World Fish Migration Day

Chris Natuurlijk gaat op pad met kinderen van een basisschool uit de buurt van het Haringvliet. Op uitnodiging van het Droomfonds Haringvliet maken de leerlingen van het Kompas in Stellendam, een natuurexpeditie op het strand bij Hellevoetsluis en horen hoe de natuur er straks uit zal gaan zien als de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Het is op zaterdag 21 april World Fish Migration Day, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor trekvissen als zalm en paling die onderweg vaak hun neus stoten tegen dammen en andere hindernissen.

De mooiste geschiedenisboeken over Rotterdam

Boekenman Hubert van Belois bespreekt de genomineerde boeken voor de mr. J. Dutilhprijs 2018 , voor het beste boek over de geschiedenis van Rotterdam. Hier l ees je welke boeken dat zijn.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond