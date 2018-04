Schitterende tulpenzee op Goeree-Overflakkee

Dit weekend heb je de perfecte kans: het bewonderen van de overweldigende tulpenzee op Goeree-Overflakkee. Eindelijk zijn ze uitgekomen, na een lang en koud voorjaar.

Verslaggever Jelle Gunneweg nam vrijdagochtend een kijkje in Oltgensplaat en keerde diep onder de indruk terug.



"Het is zo prachtig! Je ziet alle kleuren: geel, oranje, roze, rood. Het is de moeite van het kijken waard. Je staat niet in de file, het is gratis, niet druk en een prachtig gezicht.''



Wie ook een kijkje wil nemen bij de mooie bloemen op Flakkee, moet snel zijn: door de hoge temperaturen van de laatste dagen kan er waarschijnlijk maar kort van de bloemenpracht genoten worden.