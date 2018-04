Feyenoord zo goed als fit voor bekerfinale tegen AZ

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de bekerfinale tegen AZ beschikken over een vrijwel fitte selectie. Alleen Jeremiah St. Juste ontbreekt. Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson trainden vrijdag weer mee. "Even kijken hoe zij zaterdag reageren," zei trainer Giovanni van Bronckhorst in Zeist tijdens een persconferentie met de trainers en aanvoerders van beide finalisten.

De beker moet het seizoen voor Feyenoord nog enige glans geven. Gemakkelijk wordt het niet tegen AZ, weet ook Van Bronckhorst. "AZ is in vorm. Ze scoren makkelijk. Met twee gevaarlijke spelers voorin, die moeten wij goed bespelen. Als wij die jongens pareren, zijn we op de goede weg."

Toch laat AZ het zelden zien in grote wedstrijden. Dat knaagt ook aan trainer John van den Brom. "Wij willen de beker heel graag winnen. Willen bevestigen hoe goed wij zijn. Dat moet ook een keertje tegen een grote club gebeuren. Zondag de kans, tegen een mooie tegenstander. Twee ploegen die in vorm zijn."

"Wij voelen ons sterk, hebben vertrouwen," vervolgt Van Bronckhorst weer. "Maar het is een finale. Druk is er altijd, zeker in de beker. Als je een slechte dag hebt, is het klaar. Druk hoort bij een finale. Hebben wij de afgelopen jaren vaker gehad, ook in beker. Met kampioenschap ook. Dit team is gewend om onder druk te presteren."

Voor AZ-aanvoerder Ron Vlaar is het een speciaal duel, tegen zijn oude club Feyenoord. "Dat is iets extra's voor mij, maar het is ook gewoon een wedstrijd die ik wil winnen. Ik heb een lang verleden bij Feyenoord, maar dat telt niet zondag. Ik heb samen gespeeld met Van Bronckhorst en El Ahmadi (beiden aan dezelfde tafel tijdens persconferentie, red.), daar sta je wel bij stil. Maar het doel is winst."