Giessenlanden krijgt weer een waarnemend burgemeester

Rinette Reynvaan-Jansen is vanaf 1 mei de nieuwe waarnemend burgemeester van Giessenlanden. De gemeente heeft momenteel al een waarnemer. Pas na de herindeling van Giessenlanden en Molenwaard op 1 januari 2019 komt een burgemeester met een vaste aanstelling.

De fractievoorzitters uit Giessenlanden hebben al gesproken met Reynvaan-Jansen. Zij staan allemaal achter haar benoeming als waarnemend burgemeester.

De huidige burgemeester stopt omdat hij terug wil naar zijn geboortestreek. Ten Kate​ verhuist naar Ommen. Hij wordt programmamanager bij de provincie Drenthe.

De 65-jarige ​Reynvaan-Jansen komt Dordrecht. Ze was jarenlang vice-voorzitter van de Sportraad en buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in Dordrecht. De laatste jaren was ​Reynvaan-Jansen wethouder namens de partij Beter Voor Dordt.