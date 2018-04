ARCHIEF RIJNMOND 15 april 2018 – Kutmuziek & bitterballen

Afgelopen week heb ik nogal opgekeken van wat een collega van me zei.Ik kon nauwelijks geloven dat ze het meende.Toch was het zo.

We hadden het over wat er zo links en rechts op de radio klinkt, en toen zei ik iets over ‘kutmuziek’.

Ze reageerde als door een adder gebeten.

‘Ho!’ zei ze. ‘Wil je wel een beetje op je taal letten? Misschien hoor jij bepaalde muziek niet graag, mensen verschillen daarin, maar zeg dan gewoon dat het jouw smaak niet is.’

Ik was even perplex.

Was ze nou gevallen over het gebruik van het woord ‘kut’?

Zoals sommige mensen ook heftig kunnen reageren als je vrijmoedig omspringt met de woorden ‘God’ of ‘Jezus’?

Ja, dat was het.

Wonderlijk.

Ergens vind ik het weliswaar vreemd dat dat woord, dat die aanduiding voor het vrouwelijk geslachtsdeel, een negatieve bijklank heeft - ik bedoel: we komen er zo ongeveer allemaal uit, de ene helft van de mensheid heeft er een, en zo ongeveer de andere helft wil er na verloop van tijd weer ìn.

Maar ik gebruik het woord ‘kut’ bijna gedachteloos.

Op een licht-ironische manier, weliswaar, maar toch.

Net zoals je in mijn beleving in Rotterdam woorden als tyfus, tering, kolere en pleuris als bijvoeglijk naamwoord kunt gebruiken zonder bovenmatig grof te zijn of te kwetsen.

Bovendien: het zijn maar woorden, hè?

Ik had het erover met mijn vrouw.

Dat sommige mensen zo sterk reageren op bepaalde woorden.

Dat ze meteen geschokt, beledigd of boos zijn als iemand een bepaald woord bezigt.

Wat ik nogal wonderlijk vind.

Want daarmee geef je anderen als het ware een afstandsbediening in handen voor jouw geschoktheid.

Anderen hoeven een zeker woord maar uit te spreken en daar gá je.

Bij elke uitgesproken ‘kut’ wind jij je op.

Zo wil je toch niet leven?

Mijn vrouw relativeerde mijn analyse meteen, voor zover het al een analyse was.

‘Jij hebt dat toch ook,’ zei ze. ‘Alleen heb jij het bij andere woorden. Bijvoorbeeld bij het woord ‘kanker’.’

Ja, daar moest ik haar wel een beetje gelijk in geven.

Als ik mensen het woord ‘kanker’ hoor gebruiken als bijvoeglijk naamwoord – kanker-dit kanker-dat - voel ik van binnen ook even iets schuren.

Maar dat is geloof ik niet zozeer vanwege mijn eigen geschoktheid, maar doordat iemand met die woordkeus wat mij betreft een zekere sociale ongevoeligheid verraadt.

Anders dan tyfus, tering, kolere en pleuris is kanker een ziekte die in onze contreien nog steeds heel wat slachtoffers maakt.

Zo ongeveer iedereen zal wel een dierbare hebben verloren aan die gevreesde ziekte.

En het is niet zo dat ik nou meteen weer mijn eigen moeder uitgeteerd op haar sterfbed zie liggen als ik iemand uitgescholden hoor worden voor ‘kankerhoer’, maar je proeft meteen dat iemand tot een andere belevingswereld hoort dan de jouwe.

Met het gebruik van zo’n term ontmasker je jezelf, wat mij betreft.

Misschien voelde die collega wel net zoiets bij mijn opmerking over ‘kutmuziek’.

Deze - kleine – confrontatie bevestigde voor mij ook weer eens dat je binnen een organisatie al gauw grote verschillen hebt.

Buitenstaanders zullen misschien over Radio en TV Rijnmond denken als over één geheel. Als over één club met gelijkgestemden.

Misschien wel als een club van allemaal linkse lieden. Of juist als een verzameling grijze muizen.

Maar als je je binnen de organisatie beweegt, ervaar je dat heel anders. Dan zie je de enorme verscheidenheid.

Tuurlijk: er is een gezamenlijk doel, en het bedrijf is tamelijk wit, in elk geval witter dan de buitenwereld, maar op het persoonlijke vlak zijn er vrij grote verschillen.

Dat merk je aan dat taalgebruik.

En het werd laatst ook nog weer eens duidelijk bij de bitterballen die tegenwoordig op vrijdagmiddag op de redactie worden geserveerd.

Bij het binnenbrengen viel er eentje op de grond.

Een collega raapte de gevallen bal op, en deponeerde die in een leeg deksel om weg te gooien.

Iemand ànders haastte zich om die gevallen – ‘vieze’ - bitterbal uit het deksel te vissen en snel op te eten.

Drie keer raden wie dat was.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

MENSEN VERSCHILLEN

2. Een en ander - Kees Torn

3. Tussen bitterballen – Armando Monsanto

4. Burren out – De Tunes

5. De jongens van plezier – Tony Bass

6. Herrie aan m’n oren – De Tunes

THE KID DYNAMITE STORY

7. The banana boat song – Kid Dynamite

8. The banana boat song – The Kid Dynamite Story

9. Java jive - The Kid Dynamite Story

10. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen - The Kid Dynamite Story

11. De Winti-Dansi- Kid Dynamite

12. New street swing – Kid Dynamite & The Collegians

13. Peter Troost over Kid Dynamite

14. Reizigers - The Kid Dynamite Story

AANKONDIGINGEN

15. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

16. Vruchten uit eigen tuin – De Nazaten