HET OPKAMERTJE 15 april 2018

Meer slachtoffers van The Beatles.

1. Come on guitar – Andy Field

FAMILIE DOORSNEE

2. Vakantie – Hetty Blok

3. Als mannen op reis gaan – Sophie Stein

4. Hadden we maar een woninkie/we doen het zelf - Hetty Blok & Joop Visscher

5. Wil joe hef a kup of tie - Hetty Blok & Joop Visscher

EMIGRATIE HEIMWEE

6. Daar waar de molens staan - Sonja Oosterman

JAREN 50 & 60

7. Het lied van de bonte dinsdagavondtrein - Louis Noiret

8. Toen is het begonnen – De Moraatz

9. Bye bye love – The Fouryo’s

10. Ik ben 17 jaar – Rein de Vries

11. Sinds ik jou daar zag staan – Johnny Kendall & The Heralds

12. Moppen aan de bar – Harry Touw