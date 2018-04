Drie mensen vast op 95 meter hoogte

Bij de kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte zijn drie mensen aan de gevel van een ketelhuis vast komen te zitten.

Ze zitten in een bakje en hangen op 95 meter hoogte en zijn daardoor moeilijk te bereiken. De drie waren aan het werk toen het bakje waarin zij zitten ineens niet meer werkte.

Volgens de brandweer hangen de drie niet in de zon, maar in de schaduw. De brandweer is bezig met een plan over de manier waarop de mensen naar beneden gehaald kunnen worden.