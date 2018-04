Deel dit artikel:











Richard L. opnieuw vast Boek uit 2005 over Richard L.

De Rotterdammer Richard L. zit opnieuw vast. Hij wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. De man, die in het verleden rechercheur was, is al meermalen veroordeeld voor drugshandel, heling en valse documenten.

Geschreven door Paul Verspeek

Richard L.(54) zou een 'groot bedrag' hebben willen witwassen. Justitie wil nog niet zeggen hoe groot het bedrag is en met welk misdrijf het is verdiend. Hij moet op 17 mei voor de rechter komen in Rotterdam. De Rotterdammer maakte eerst carrière binnen de criminele inlichtingendienst CID. Daar werd hij verdacht van corruptie, maar de zaak 'klapte' in hoger beroep. Daarna stond hij meerdere malen voor de rechter: onder meer voor het vervalsen van documenten en het smokkelen van 180 kilo cocaïne. Bij die laatste zaak beloofde hij in 2007 plechtig 'dat het criminele boek gesloten zou worden.' Hij zei nooit meer het verkeerde pad op te gaan. In 2009 pleegde hij nog een heldendaad door een schutter in een Rotterdams café te overmeesteren. In 2005 verscheen een boek over zijn leven "De verleiding van het kwaad", geschreven door Henk Strootman, eveneens een oud-rechercheur.