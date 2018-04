Britse dagbladen smullen van seksfoto's gorilla's in Blijdorp

Ze is overrompeld en verbaasd, maar ook hartstikke trots. De foto's die de Schiedamse hobbyfotograaf Shirley Kroos (30) maakte van twee seksende gorilla's in Diergaarde Blijdorp duiken deze week op in de Engelse dagbladen. De Britse pers smult van de foto's waarop duidelijk te zien is dat de mannetjesapen stevig seksueel plezier met elkaar hebben.

'Cheeky male gorillas caught getting frisky by shocked photographer at Rotterdam Zoo', kopt dagblad Mirror dan ook. 'Pair of randy male gorillas caught getting frisky by shocked photographer', schrijft The Sun .

Kroos maakte de foto's al een paar weken geleden. Ze zit wel vaker in de dierentuin, bewapend met een camera, naar dieren te turen. "Ook die middag zat ik er al een tijdje. De twee mannetjes waren met elkaar aan het spelen, toen van het een het ander kwam."

Kroos wist: dit moest ze vastleggen. "Ik heb veel foto's geschoten. Het hele tafereel duurde ongeveer tien minuten."

Eenmaal thuis bekeek ze het eindresultaat. Ze zette de foto's in een Facebookgroep. Enige tijd later werd ze benaderd vanuit Engeland. "Door een journalist, die een bericht wilde maken en vroeg of hij mijn foto's mocht gebruiken."

Dat mocht - al verbaasde de vraag haar ook. "Ik heb de pers nog nooit gehaald. Dit is allemaal nieuw voor mij."

Kroos kan haar geluk niet op. Ze droomt van een bestaan als natuurfotograaf. In Blijdorp spendeerde ze al heel wat uren. Ze ontmoette er haar vriend en werkt er nu ook, in de horeca. "Maar het liefst fotografeer ik. Het zou geweldig zijn als ik hier mijn werk van kon maken."