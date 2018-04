Verdachten schietpartij Vlaardingen op beeld

De verdachten van de schietpartij van donderdagavond in Vlaardingen staan mogelijk op beeld. Op internet zijn beelden opgedoken van een beveiligingscamera. Die zou de daders hebben vastgelegd.

Op de beelden zijn vier jongens zien die over straat lopen. De voorste heeft zijn arm gestrekt en een wapen in zijn hand. Even later lopen de jongens terug. Één persoon lijkt het wapen in zijn broek te verstoppen.

Volgens de lokale nieuwssite Vlaardingen 24 zijn het beelden van een beveiligingscamera van een winkelier aan de Dirk de Derdelaan. Dat is de plek waar donderdagavond een negentienjarige jongen zwaargewond raakte .

Het slachtoffer kon zichzelf in veiligheid brengen en de politie bellen. Hij leidde de agenten naar zich toe, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie is nog steeds op zoek naar vier verdachten.