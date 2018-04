Sparta stelt nieuwe scoutingsstaf aan

Sparta heeft een vijf scouts aangesteld. Aad Andriessen, Ger Bruijs, Frank Franken, Adri van Tiggelen en René de Hoon zullen in dienst treden en de scoutingsstaf vormen.

Trainer Dick Advocaat liet zich tijdens de transferperiode nog kritisch uit over de gebrekkige scouting bij Sparta. Niet voor niets 'versterkte' Sparta zich dit seizoen nog met spelers als Bambock, Volas en Dobson, die allemaal tijdens dit seizoen alweer vertrokken zijn.

"Nadat we de technische staf voor het eerste en tweede elftal rond hadden voor het nieuwe seizoen, begonnen we met het samenstellen van de scoutingsstaf", vertelt technisch manager Henk van Stee op de website van Sparta. "Hierin was kwaliteit uiteraard de belangrijkste eis en ook het feit dat zij een verleden bij de club hebben, speelde zeker mee."

De vijf zullen mede-verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van de selectie voor het eerste en tweede elftal voor het nieuwe seizoen. "Uit de interne scouting zullen onder meer Dolf Roks, Geert-Arend Roorda, Nico Jalink, Nourdin Boukhari en Michel Breuer eveneens hun bijdrage leveren."