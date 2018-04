Rijnmond Staat Stil bij Jan Oosterbaan

Rotterdammer Jan Oosterbaan is van het type: gooi er een kwartje in en hij gaat praten, onophoudelijk. Met de ene na de andere anekdote.

Oosterbaan behoorde tot de top van de kickbokswereld, maar ook tot de top van de criminele wereld. In totaal heeft hij 13 jaar in de cel doorgebracht.

Zijn levensverhaal is nu opgetekend door journalist Koen Scharrenburg. Jantje O. heet het en is vooral geschreven voor dat ene doel: na al die jaren vertellen dat niet hij, maar een ander verantwoordelijk was voor een liquidatie in Crooswijk in 1995.

Geboren in Lombardijen merkte kleine Jan al snel dat hij de sterkste van de klas was. En dat sommige spulletjes -als het ware- voor het oprapen lagen. "Ik had zo'n KLM-koffertje, met een gleuf erin. Daar paste precies een LP in. Zo heb ik met mijn maatje Edje heel wat weggehaald. Ik zag dingen gewoon. Dan ging ik een juwelier binnen, trapte ik een deurtje in en nam gouwe kokkies mee. Dan is overvallen een groot woord."





Geen wroeging

Oosterbaan deed het zonder wroeging. "Ach, de verzekering betaalde, iedereen blij. Het was allemaal uit de hand gelopen kattenkwaad." Voor overvallen op juweliers in Nederland en Duitsland kreeg hij respectievelijk vier en zeven jaar cel.

Jan Oosterbaan werkte ondertussen als beveiliger en werd regelmatig ingeschakeld voor 'incassootjes'. Als kickbokser werd hij Nederlands en Europees kampioen. In de Delftsestraat in Rotterdam opende hij poolcafé Goodfella's. En daar gebeurde het.

"Op een dag kwam het AT (Arrestatie Team) binnenvallen, ik kreeg een kap over mijn hoofd en werd naar het politiebureau gebracht: verdacht van de moord op bokser John Smit. Ik kon de politie niets vertellen: ik had er niets mee te maken."

Hazenlip

De moord, gepleegd in café Kruimeltje in Rotterdam Crooswijk, was uitgevoerd door de Tsjetsjeen Mehmet K. Maar Jan O. zou de opdrachtgever zijn geweest. Hij kreeg eerst 15 jaar cel, later in hoger beroep negen jaar. "Ik kan nu vertellen: ik was het niet. Het was 'de hazenlip'. Ik noem zijn echte naam niet, maar iedereen in het milieu weet wie het is."

Waarom heeft hij dat niet direct tegen de politie gezegd? "Dat is een erecode, dat doe je niet." In Jantje O. wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe de moord in zijn ogen wel in elkaar stak. 'De hazenlip' heeft al aangekondigd met een tegenverhaal te komen. Is Oosterbaan niet bang? "Ik ben voor niemand bang."

Het tekent zijn leven, waarin hij sportief met iedereen op de vuist ging en goede maatjes werd met grote criminelen. Zoals Cor van Hout en Sam Klepper. Of de Schiedamse drugsbaas Cock S., die hij nog een trap op zijn oog heeft gegeven "omdat hij lag te neuken met mijn vrouw."

Duitsland

Als Jan Oosterbaan zich meldde in de gevangenis, dan hoefde hij zijn status niet te bevechten. "Ik had al een naam, viel in de smaak bij 'de jongens'. In Duitsland moest ik er eerst wel een paar in elkaar trappen voor ze mij respecteerden."

Onlangs heeft hij weer een nachtje op het politiebureau doorgebracht. "De groene thee stond al klaar." Dat valt ook op: Jan 'groene thee' Oosterbaan heeft zijn hele leven gezond geleefd. Geen drugs, geen alcohol, niet roken. "Op de camping in Chaam zat ik als kind al met mijn muil bij het raampje als mijn moeder ging roken."

Hij hoopt dat hij zijn kinderen die levensstijl heeft meegegeven. Zijn kinderen, zijn vrouw, zijn moeder: daar zit bij Jan Oosterbaan wel de achilleshiel. Zijn moeder, overleden inmiddels, aan wiens hempje hij toch wel elke dag even ruikt. Zijn kinderen, die hij grotendeels niet heeft kunnen opvoeden omdat hij achter de tralies zat.

Oosterbaan Gym

Zijn vrouw Linda, die samen met hem de sportschool 'Oosterbaan Gym' runt en die bij de boekpresentatie verklaarde: "Degene die binnenzit, heeft het makkelijker dan degene buiten. Zeker als je met een kind alleen bent."

Het zijn de zeldzame momenten dat de woordenvloed van Jan Oosterbaan even stokt. Waarna hij zich direct weer herpakt: "Als ik het mocht overdoen, zou ik precies hetzelfde doen."

