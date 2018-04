Deel dit artikel:











Krabbendam in FC Rijnmond: 'Feyenoord kan er staan als het moet' FC Rijnmond met Martijn Krabbendam (VI)

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond ging het uiteraard uitgebreid over de bekerfinale van zondag tussen Feyenoord en AZ. Oud-voetballer Geert den Ouden denkt dat AZ wint, Martijn Krabbendam van Voetbal International ziet Feyenoord zegevieren in de Kuip. 'Feyenoord heeft bewezen met druk om te kunnen gaan. De ploeg kan er staan als het moet.'

In FC Rijnmond ook aandacht voor Sparta en Excelsior. Natuurlijk kwam Michiel Kramer aan bod, maar ook de pijnlijke 2-2 van Excelsior eerder deze week tegen Heracles Almelo.