'Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940' wint Dutilhprijs

Het is ‘vernieuwend’, 'magnum opus' en 'een meesterwerk'. Dat is het juryoordeel over het boek 'Beelden: Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940' van Siebe Thissen. Het boek heeft vrijdagavond de dertiende mr. Jacques Dutilhprijs 2018 gewonnen.

Elke twee jaar reikt het Historisch Genootschap Roterodamum de mr. J. Dutilhprijs uit aan een schrijver van een historisch boek over Rotterdam. In 2016 won Hans Zirkzee met het boek 'Jazz in Rotterdam'. Juryvoorzitter Nelleke Noordervliet maakte de winnaar bekend in het Rotterdamse stadhuis. Ze prees het boek om de zeer goed geschreven essays, het uitputtende beeldmateriaal en de fraaie vormgeving. Het boek van Thissen werd het best bevonden van 24 boeken. De schrijver wint 6000 euro en een beeldje gemaakt door Joep van Lieshout.