Deel dit artikel:











Leefbaar Rotterdam: Gemeente help het Ronald McDonald Huis Natasja Jongenotter en Peter Snijder waren te gast bij Radio Rijnmond

De gemeente Rotterdam zou het Rotterdamse Ronald McDonald Huis moeten helpen, vindt Leefbaar Rotterdam. "door een financiële bijdrage, hulp in natura of logistieke assistentie." Leefbaar wil dat de gemeente gaat kijken op welke manier hulp mogelijk is.

De politieke partij heeft raadvragen gesteld naar aanleiding van de berichten over de huidige stand van het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. "Die is dringend toe aan een opknapbeurt." De keuken moet vernieuwd worden, er zijn nieuwe bedden nodig en daar is niet het geld voor, vertelde Natasja Jongenotter van het Ronald McDonald Huis op Radio Rijnmond. ​'Geef een Nachtzoen'

Het huis, waar familie van kinderen die voor een langere tijd in het ziekenhuis liggen kunnen verblijven, is grotendeels afhankelijk van giften en sponsoren. Fastfoodketen McDonald's betaalt zo'n twintig procent van de kosten, maar dan blijft er nog tachtig procent over die moet worden gedekt. Het huis, waar familie van kinderen die voor een langere tijd in het ziekenhuis liggen kunnen verblijven, is grotendeels afhankelijk van giften en sponsoren. Fastfoodketen McDonald's betaalt zo'n twintig procent van de kosten, maar dan blijft er nog tachtig procent over die moet worden gedekt. Om die tachtig procent te dekken, is 'Geef een Nachtzoen' bedacht. Onder deze verzamelnaam worden verschillende acties georganiseerd om zo geld in te zamelen voor de opknapbeurt.