Bewoners bij Kralingse Bos zijn overlast festivals beu

Bewoners rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn de overlast rond de evenementen beu. Over een week op Koningsdag, gaat het Kralingse Bos Festival van start, maar het werk ervoor aan het Langepad is nu al in volle gang.

Jan Roeloff en Gerard Jan van Leer van Bewonersgroep Kralingen Oost en Anneke Strasters van de Bewonersgroep Slachthuisterrein uit Crooswijk begrijpen vooral niet waarom de op- en afbouw van een festival vaak drie weken duurt. " We kunnen niet meer fatsoenlijk parkeren of met dit fijne weer op het strandje komen vanaf deze kant", zegt Van Leer. Revolt, de organisatie van het Kralingse Bos festival, zegt dat 'er nou eenmaal veel tijd in de opbouw zit omdat er aan allerlei veiligheids- en milieueisen moet worden voldaan'. Wel belooft organisator Aziz Yagoub dat hij volgend jaar bij alle bewonersgroepen langs gaat om vooraf over de plannen te praten. Ook nodigt Yagoub de boze bewoners uit voor een rondleiding langs het festivalterrein om uit te leggen wat er allemaal aan werk wordt verricht.