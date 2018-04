Frietkoning Bram Ladage breidt uit naar Ierland

De Rotterdamse frietkoning Bram Ladage wil uitbreiden naar Ierland. Dat vertelt mede-eigenaar Rocco Ladage in het programma Rijnmond is Gers!

"We zijn benaderd door ondernemers die ons concept willen uitrollen in Dublin", vertelt Rocco aan tafel bij Ebru Umar. "Nog deze week vlieg ik naar Ierland om het pand te bekijken. Het gaat om een kraam in een uitgaansstraat."

De patatbakkers uit Ierland worden eerst nog getraind in Rotterdam. "Dat doen we op de Kop van Zuid", legt Rocco de strenge procedure uit. "Na een halfjaar intensieve begeleiding moeten ze het in de vingers hebben."

Het is niet de eerste zaak van Bram Ladage in het buitenland. In 2016 opende het bedrijf al een vestiging in het Duitse plaatsje Essen.

