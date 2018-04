Glas-in-lood raam met Rotterdamse iconen

Een glas-in-lood-raam waarin hij alle Rotterdamse ‘iconen’ verwerkte. Martin de Ronde (54) uit Berkel werkte er in totaal een jaar aan en verraste zijn zoon er vorige week mee.

Toen Chris de Ronde naar het centrum van Rotterdam verhuisde, wilde vader Martin zijn zoon graag iets bijzonders meegeven voor in zijn nieuwe huisje. Zo gezegd, zo gedaan: al duurde het wel even.

“Toen mijn eigen vader overleed heb ik een herdenkingsraam gemaakt, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen,” vertelt Martin. Via via kwam hij terecht in atelier Eenvoud in Bleiswijk. Na een paar andere 'raampjes' te hebben gemaakt, werkte de 54-jarige maandenlang in het geheim aan het raam, waarin volgens Martin een ‘fictieve skyline’ van Rotterdam wordt afgebeeld.

“Ik wilde geen bestaand plaatje namaken,” legt Martin uit. Hij koos de, voor hem belangrijkste Rotterdamse iconen uit, maakte een ontwerp en werkte een jaar lang iedere dinsdag, 'en soms op woensdag', aan het raam.

Met de Kuip als middelpunt, want de gezamenlijke passie van Martin en zijn zoons ligt bij Feyenoord. Daarnaast zijn onder andere de Erasmusbrug, de Markthal en de Rotterdam van Rem Koolhaas in het glas te zien.

Zijn zoon moest een traantje wegpinken toen Martin hem vorige week verraste met het raam, vertelt hij. “Al moet het nog wel even mooi opgehangen worden.” Het volgende project wordt iets voor zijn jongste zoon, Alex. ''Dat gaat weer een jaar duren,'' lacht Martin.