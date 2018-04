Uren voor paal zitten in Rotterdam

In Rotterdam gaan verschillende mensen vrijdag een bijzondere uitdaging aan: zo lang mogelijk op een paal zitten.

Vier juffen van het Instituut Mr. Schats Noord, een basisschool voor speciaal onderwijs in Rotterdam, zitten sinds donderdagavond op grote hoogte. Dit hopen ze 24 uur lang vol te houden, om geld op te halen voor het goede doel.

Juffrouw Loes is één van hen. Zij doet in juni mee aan de Alpe d'HuZes en heeft drie collega's bereid gevonden om met haar mee te 'paalzitten'. "We zitten op 2,5 meter hoogte denk ik."

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend op een dag tot maximaal zes keer de Alpe d’Huez in Frankrijk beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.

"Het is een dingetje van de hele school", legt juf Loes uit. Zo lopen de kinderen vrijdag een sponsorloop door de school om geld op te halen voor Alpe d'HuZes en verzorgen andere leerkrachten het ontbijt voor de vier paalzitters. "We worden goed verzorgd!"

65 uur lang

Verderop in de regio, voor het Groothandelsgebouw in Rotterdam, gaat Gijsbert van der Wilt een nog pittigere uitdaging aan: hij hoopt het 65 uur vol te houden op een paal van zes meter hoog.

De 65 uur staat gelijk aan de lengte van Motel Mozaique, een driedaags festival dat nog tot zaterdag in de stad is. Gijsbert gaat de strijd aan zonder zich te bekommeren over de tijd, zijn mobiele telefoon op het festivalprogramma. En dat sluit aan op het thema van Motel Mozaique dit jaar: uitputting.

Drie dagen lang op een paal zitten is niet niks, en daarom is de pilaar zo aangepast dat er ook slaap- en plasmogelijkheden zijn.