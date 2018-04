Deel dit artikel:











Affakkelen na brand in elektriciteitsstation Botlek Affakkelen na brand in 25kV gebouw - Foto: MediaTV

Bij meerdere chemiebedrijven in het Botlekgebied in Rotterdam werd vrijdagavond afgefakkeld nadat brand was ontstaan.

Het vuur onstond in een elektriciteitsstation bij het bedrijf Huntsman. Daardoor viel in het industriegebied aan de Merseyweg de stroom uit. Door de stroomuitval zijn de productieprocessen bij meerdere chemiebedrijven stilgelegd. Om het productieproces op een veilige manier te stoppen wordt er bij verschillende bedrijven afgefakkeld. De vlammen die daarbij ontstaan waren in de wijde omtrek te zien. Bij affakkelen worden overtollige gassen verbrand. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten zijn de processen bij bedrijven Huntsman, Invista, Wilmar en Lyondell op een veilige manier stilgelegd. Er is geen roetvorming bij het affakkelen en er is geen stankoverlast, aldus de woordvoerder.



De brand in het elektriciteitsstation is door de brandweer geblust door middel van een schuimaanval.