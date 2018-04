As van Frits Bom uitgestrooid over de Maas

Deel dit artikel:











De as van tv presentator programmamaker Frits Bom is vrijdagmiddag uitgestrooid over de Nieuwe Maas. De in Rotterdam geboren oud-presentator overleed in oktober vorig jaar.

Bom was vooral bekend van de programma's 'De Vakantieman' en 'De Ombudsman'. De asverstrooiing vond plaats op geboortedag van Frits Bom in aanwezigheid van familie. Dat gebeurde bij het Noordereiland op de plek waar tot eind jaren vijftig het Maasbad, een drijvende houten bad- en zweminrichting, lag afgemeerd. Dit is ook de plek waar Bom als kleine jongen ooit bijna verdronk. Frits Bom bracht in 2010 een ode aan Rotterdam met het gedicht "Te Rotterdam ben ik geboren" van Jan Prins, bewerkt door Frits Bom zelf naar eigen betrokkenheid en ervaringen met de haven van Rotterdam.